Вашингтон, 17 ноября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Кассовые сборы кинокомикса «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» помогли компании Disney преодолеть отметку в $3 млрд, собранных в кинотеатрах США в 2022 году. Об этом сообщает издание Deadline.

Walt Disney

Подобный результат покорился компании благодаря успешному прокату таких фильмов, как «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($955 млн), «Тор: Любовь и гром» ($761 млн) и «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» ($381 млн на текущий момент).

Уточняется, что в 2021 году кассовые сборы Disney в США составили $2,9 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Disney намерена окончательно уйти из России, закрыв офис киноподразделения в стране. Большинство сотрудников компании уже уволены, а оставшаяся часть команды временно переедет в главный российский офис Disney, чтобы завершить работу перед полным уходом Disney из страны.