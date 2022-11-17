Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Сбой в работе банкомата, который вместо рублей ошибочно выдавал валюту, обернулся для петербуржца не только неожиданной выгодой, но и реальным сроком в колонии, сообщили 17 ноября в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Банкомат Артем Фионов © ИА REGNUM

Павел Ильин оказался на скамье подсудимых после невероятной «удачи». Вместо нескольких тысяч рублей мужчина получил требуемую сумму в долларах. Таким образом, воспользовавшись сбоем в программе банкомата в марте 2020 года, он снял 26 тыс. долларов, что по курсу ЦБ РФ на тот момент составляло более 2 млн рублей.

Когда ошибку в работе банкомата заметили, в банке началось расследование, правоохранительные органы вышли на Ильина, после чего горожанин стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Несмотря на то, что Ильин признал свою вину в совершении преступления, суд, с учетом позиции прокуратуры Курортного района, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба», — подытожили в надзорном ведомстве.