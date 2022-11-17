Сыктывкар, 17 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Территории трех районов Коми — Удорского, Княжпогостского и Корткеросского — объявлены временно опасными из-за из-за запуска ракеты-носителя с космодрома «Плесецк». Об этом ИА REGNUM сообщили в минприроды Коми.

Avivas.ru Запуск ракеты

«Старт ракеты-носителя «Союз-2» запланирован на 27 ноября с 17.00 до 19.30. Резервные даты пуска — 28, 29 и 30 ноября», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, России нужны не менее 100 спутников наблюдения.

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