Ставропольский край, 17 ноября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Петровском округе Ставрополья продолжается рост числа заболевших туляремией. Из-за вспышки инфекционного заболевания закрыты детские сады, также запретили предоставлять горячее питание в школьных столовых.

Alexas_Fotos Мышь. Грызун

«Такое положение дел продлится вплоть до особого распоряжения Роспотребнадзора, заявили на заседании в администрации округа»,— пишет «АиФ-СК».

Издание также сообщило о том, что всего госпитализировано к 17 ноября 18 человек, из них 16 жителей села Сухая Буйвола и по одному жителю из села Просянка и города Светлограда.

Ранее ГТРК «Ставрополье» сообщало, что к 11 ноября в Петровском округе восемь человек были госпитализированы с диагнозом «Туляремия». С тех пор число заболевших увеличилось до 18. Из них восемь человек — дети. Специалисты устанавливают источник заражения.

Пробы воды, взятой в нескольких населенных пунктах района, оказались соответствующим нормам. Замглавы краевого минздрава Юрий Литвинов неделю назад успокоил, что угрозы распространения заболевания нет, однако, как оказалось, число больных все же увеличилось.

Напомним, разносчиком туляремии являются грызуны. Болезнь поражает лимфатические узлы, кожу, легкие и кишечник.