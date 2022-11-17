Вашингтон, 17 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан во время пресс-конференции 17 ноября заявили, что президент США Джо Байден принимал активное участие в зарубежных сделках своего сына Хантера, сообщает Fox News.

(сс) The White House Команда Байдена

Комер указал, что Байдены «процветали и превращались в миллионеров, просто предлагая доступ к услугам своей семьи».

Республиканцы также обвинили Хантера Байдена и Джо Байдена в «растратах, мошенничестве и злоупотреблении» своим влиянием во время проведения международных деловых сделок. При этом политики пообещали сегодня позже опубликовать отчет с изложением добытых ими фактов.

«Это расследование в отношении Джо Байдена», — сказал Комер.

Республиканцы утверждают, что им удалось обнаружить доказательства того, что Байдены участвовали в сговоре или совершали мошеннические действия в отношении Соединенных Штатов, нарушали закон о регистрации иностранных агентов, отмывали деньги, уклонялись от уплаты налогов и совершали другие преступления.