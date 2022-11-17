Душанбе, , 18:09 — REGNUM 17 ноября в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе» национальная сборная Таджикистана в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной России. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

Стартовый состав сборной России: Александр Селихов, Артем Макарчук, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Даниил Уткин, Данил Глебов, Антон Миранчук, Лечи Садулаев, Сергей Пиняев, Федор Чалов.

Для 18-летнего флангового нападающего самарский «Крыльев Советов» Сергея Пиняева этот матч станет первым в составе взрослой национальной сборной. Также стоит отметить, что хавбек «Ростова» Данил Глебов впервые выйдет на матч в роли капитана команды.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым. Ассистенты главного судьи — Андрей Цапенко и Тимур Гайнулин.