Буй, Костромская область, 17 ноября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Депутата городской думы Буя Оксану Мосину подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства — в сокрытии квартир и доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Буйском районном суде.

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Автором иска выступила Буйская межрайонная прокуратура. Она полагает, что в декларации за 2019 год депутат не указала доход от продажи двух квартир и банковские счета. О каких суммах идёт речь, в прокуратуре сообщать отказались.

«Мы публичить это пока не будем», — сказала старший помощник прокурора Костромской области по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова.

Первое заседание должно было состояться 16 ноября, но разбирательство было отложено. Суд счёл, что по делу необходимо представить дополнительные доказательства.

Отметим, что Мосина избиралась в городскую думу Буя на протяжении трёх созывов — с 2010 года.

Ранее в Костромской области мандата лишился председатель Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Андрей Шадрин. Суд установил, что в декларации за 2020 год он не указал три квартиры в Москве, банковские счета и доход по операциям с ценными бумагами в размере 3,9 млн рублей.