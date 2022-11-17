Нижневартовск, Югра, 17 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Югре женщина скончалась после введения обезболивающего препарата в одной из клиник Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

По данным следствия, 26 октября 2022 года 49-летняя жительница Нижневартовска в местной клинике эстетической медицины потеряла сознание после введения обезболивающего препарата, который вводился для проведения косметологической процедуры. Женщину срочно госпитализировали, но несмотря на усилия врачей через 19 дней она скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сургуте 68-летней женщине при подготовке к косметологической процедуре была введена местная анестезия. После этого клиентка стала задыхаться и потеряла сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали летальный исход. Причиной гибели сургутянки предположительно стала ишемическая болезнь сердца.