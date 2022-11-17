Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Правительство США в частном порядке призвало главу киевского режима Владимира Зеленского осторожнее комментировать падение ракет в Польше после того, как Зеленский обвинил в нем Россию, сообщает 17 ноября CNN со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан лично позвонил Зленскому после того, как он примерно через час после инцидента заявил, что именно российские ракеты якобы упали в Польше. При этом никакого раследования на тот момент проведено еще не было.

Американский дипломат быстро призвал киевских чиновников более осторожно относиться к тому, как они комментируют данный инцидент, сообщили источники.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что привести какие-либо доказательства целенаправленного ракетного удара ВС РФ по Польше НАТО не может.

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