Амстердам, 17 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Игорь Гиркин (Стрелков) признан судом в Гааге виновными в уничтожении самолёта рейса MH17 в 2014 году в ДНР, говорится в постановлении суда 17 ноября.

Dom kobb Игорь Гиркин

Кроме того, виновным в крушении самолёта, а значит, и в гибели 298 пассажиров, признаны офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ ВС РФ Леонид Харченко.

Согласно решению суда, самолёт потерпел крушение, поскольку его сбили из ЗРК «Бук». Также суд высказал мнение, что ракетой намеревались подбить военный самолёт, но попали по лайнеру.

Невиновным суд счёт командира разведподразделения ГРУ ДНР Леонида Пулатова.

Напомним, крушение Boeing 777 рейса MH17 в ДНР произошла 17 июля 2014 года. Россия категорически не согласна с версией о своей причастности к этому инциденту. Что касается Гиркина, он с 16 мая по 14 августа являлся министром обороны ДНР.

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