Херсон, , 17:47 — REGNUM Вывоз спецтехники и грузового автотранспорта за пределы Херсонской области запрещён с 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запрещен вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования, до особого распоряжения. Военный комендант Херсонской области совместно с представителями Министерства внутренних дел и Росгвардии организует контроль за перемещением вышеуказанных технических средств через совместные блокпосты», — уточнили в администрации.

Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования разрешено в исключительных случаях и на основании распоряжения председателя совета министров — правительства военно-гражданской администрации Херсонской области. Для этого понадобится пропуск, выданный военным комендантом Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Херсонской области с 20 октября указом президента РФ введено военное положение.