Херсон, 17 ноября 2022, 17:47 — REGNUM Вывоз спецтехники и грузового автотранспорта за пределы Херсонской области запрещён с 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования разрешено в исключительных случаях и на основании распоряжения председателя совета министров — правительства военно-гражданской администрации Херсонской области. Для этого понадобится пропуск, выданный военным комендантом Херсонской области.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Херсонской области с 20 октября указом президента РФ введено военное положение.