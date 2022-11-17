23 марта исполнилось 106 лет со дня рождения известного немецко-американского конструктора Вернера фон Брауна — разработчика первых баллистических ракет, «отца» американской космической программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вернер фон Браун

Зачастую можно встретить мнение, что фон Браун — ученый, не запятнанный отношениями с Третьим рейхом. Однако на самом деле фон Браун не только состоял в СС с 21-летнего возраста (1933 г.), но и карьеру сделал благодаря партийной протекции. Фон Браун был членом НСДАП, что так объяснял впоследствии:

«От меня официально потребовали вступить в национал-социалистическую партию. В то время (1937 год) я уже был техническим директором военного ракетного центра в Пенемюнде… Мой отказ вступить в партию означал бы, что я должен отказаться от дела всей моей жизни. Поэтому я решил вступить. Мое членство в партии не означало для меня участие в какой-либо политической деятельности…»

Одним из плодов «дела всей его жизни» стала разработка первых баллистических ракет ФАУ-1, ФАУ-2 — так называемого «оружия возмездия», уничтожившего, по разным оценкам, не менее семи тысяч мирных жителей во время Второй мировой войны.

Его работа не закончилась и после 1945 года. После победы СССР над фашистской Германией фон Браун продолжал разрабатывать оружие для войны с СССР, но уже «под крылом» Вашингтона.

В своей книге «Странствие» российский политолог Сергей Кургинян пишет:

«Сюсюканья по поводу того, что Вернер фон Браун вступил в гитлеровскую НСДАП «из карьерных соображений», — малопристойно. Востребовав Вернера фон Брауна в качестве американского Сергея Королёва, его одновременно начали «отмывать». Хорошо бы — только американцы. Но ведь и англичане тоже. Дошло до глупостей… Фон Браун стал изображаться чуть ли не жертвой нацизма. Ну, а если не жертвой, то уж обязательно аполитичным технарем, который вступил в партию для того, чтобы беспрепятственно удовлетворять свои творческие потребности».

Тоннель от подземного завода Миттельверк к месту хранения Фау-2

Так был ли фон Браун аполитичным технарем, готовым на все ради возможности «заниматься любимым делом»? Научным гением, достижения которого освобождают его от ответственности за преступления Третьего рейха?

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Вчитаемся в биографию фон Брауна, о котором, как отмечает автор «Странствия», написано «не меньше, чем о Рузвельте» (Франклин Рузвельт, 32-й президент США).

В Германии

Вернер Магнус Максимилиан фрайхерр фон Браун родился 23 марта 1912 г. в Вирзице (провинция Позен, Пруссия — сейчас это польский город Выжиск) в аристократической семье. Эмми фон Квисторп, мать фон Брауна, была потомком королевских семей — как по материнской, так и по отцовской линии.

Отец будущего изобретателя ФАУ Магнус фон Браун был министром продовольствия и сельского хозяйства в правительстве Веймарской республики. Обладая огромной политической и финансовой властью, использовал свои связи в СС для карьерного продвижения сына.

А карьера фон Брауна была стремительной. Из Цюрихской высшей технической школы он в 19 лет благодаря протекции отца был переведен в Берлинскую высшую техническую школу.

NASA Группа из 104 немецких ракетостроителей, вывезенных в США. 1946

В 1932 году фон Браун был принят в военную ракетную научную группу Вальтера Дорнбергера (бригаденфюрер СС, один из основателей тяжелого ракетного машиностроения в нацистской Германии). Дорнбергер руководил группой по жидкостно-реактивным ракетам отдела баллистики Управления вооружения германской армии (рейхсвера).

Фон Браун был назначен референтом в группу Дорнбергера в 20 лет, будучи студентом. В 1932—1933 годах на Куммерсдорфском полигоне он в составе группы провел испытательные запуски ракет на жидком топливе на высоту 2000—2500 метров.

Примечательно, что фон Браун, окончивший в 1934 году Берлинскую высшую техническую школу, получил диплом доктора философии, хотя его засекреченная диссертация не имела никакого отношения к этой науке, а посвящалась ракетным разработкам. В диссертации рассматривались преимущества ракет с жидкостными двигателями перед ствольной артиллерией и авиацией.

Для присвоения секретности работе фон Брауна был задействован административный ресурс: на декана факультета философии надавили глава отдела баллистики полковник Карл Беккер и капитан из отдела военной разведки.

Диссертация настолько засекречена, что Эрих Шуман, глава отдела исследований управления вооружений, приказал военной контрразведке применять особые меры для «мониторинга» тех, кто проявит внимание к диссертации фон Брауна.

Как видно, фон Браун не просто работал над чисто научными вопросами, когда к власти пришел Гитлер. Он работал над созданием нового оружия, будучи частью системы. В составе СС он находился уже с 1933 года (4-й кавалерийский эскадрон 6-го полка).

Сборочный цех Фау-2

Странно было бы при этом говорить об аполитичности фон Брауна, участвовавшего в создании крупной секретной программы, плоды которой испытывались на полигоне в Куммерсдорфе (27 км от Берлина).

Ракетные испытания на Куммерсдорфском полигоне Дорнбергер проводил совместно с Рудольфом Небелем, главным ракетостроителем Германии, Вальтером Риделем, главой конструкторского бюро исследовательского центра Пенемюнде, и «доктором философии» Куртом Вамке (его диссертация называлась «Исследование истечения газов через цилиндрические сопла»).

Фон Браун на тот момент был просто членом группы Дорнбергера. Но вскоре возглавил секретную программу. За счет чего? Только ли за счет своей «гениальности» и одержимости «делом всей жизни»?

В своей книге «Секретные золотые первопроходцы из донской земли» Станислав Аверков пишет:

«Кто через кого переступит? Курт Вамке окончательно задавит Вернера фон Брауна или Браун перешагнет через Вамке? Удача была на стороне фон Брауна. Если происшедшее можно назвать удачей!».

Летом 1934 года на Куммерсдорфском полигоне во время запуска ракетного двигателя произошел взрыв. Голова Вамке была рассечена осколком системы питания двигателя: один из основных создателей боевой немецкой ракеты скончался, не приходя в сознание. Вамке был серьезным теоретиком и практиком и мог бы возглавить техническую часть набирающего силу проекта.

NASA Герман Оберт и Вернер фон Браун. 1956

После его смерти на лидерство в группе претендовали трое: профессор Герман Оберт, Небель и его бывший студент Браун. Кандидатура Оберта отпала, поскольку он был гражданином Румынии. А затем фон Браун избавился от учителя.

«Был предпринят удар ниже пояса. Папа Вернера был близок к окружению рейхсфюрера СС Гиммлера. Магнус фон Браун провел разъяснительную беседу в гиммлеровской команде. Там всё поняли, но дали понять, что нужен донос на еврея Рудольфа Небеля. Его сочинили люди, близкие к семье Браунов, отправили в Управление вооружений. Его глава, профессор полковник Карл Эмиль Беккер, подписал донос и отправил Гиммлеру», — пишет Аверков.

В итоге Небелю сначала было запрещено заниматься даже частными исследованиями в ракетной области, а когда он отказался передать в Управление вооружений патенты на свои изобретения, гестапо обвинило его в сотрудничестве со сбежавшим в США Альбертом Эйнштейном.

«Шесть месяцев гестапо продержало Небеля в камере государственной тайной полиции в Берлине. Ничего не добившись от ученого, гестапо отправило его в концлагерь Бауцен. Его невеста Герта Имбах погибла в лагере смерти Освенциме», — пишет Аверков.

В 1936 году Гитлер передал 24-летнему фон Брауну руководство ракетным проектом и крупнейшей базой для испытания ракет Пенемюнде (находится на северо-востоке Германии). Дорнбергер возглавил центр в Пенемюнде как военный начальник, а фон Браун — как технический руководитель проекта.

Когда в 1943 году генерал-майор Дорнбергер и штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун доложили лично Гитлеру о ходе работ над баллистической ракетой ФАУ-1, фюрер был впечатлен. Журнал Der Spiegel (1955 г.) пишет:

«Убедительность доводов Вернера фон Брауна произвела на Гитлера такое же сильное впечатление, как позднее на генералов Пентагона».

Первые ракеты ФАУ-1 были выпущены на Лондон 13 июня 1944 года. Всего в результате ракетных ударов по Великобритании погибли 6 800 человек. ФАУ-2 были пущены в дело в ноябре 1944 года: ими обстреливали Лондон, Антверпен (Бельгия) другие европейские города.

Вернер фон Браун в Пенемюнде принимает делегацию из Берлина. 1941

24 декабря 1944 года фон Браун был награжден «рыцарским крестом с мечами». Дорнбергер также был награжден и досрочно произведен в генерал-лейтенанты.

Отметим, что при производстве ФАУ-2 немцы использовали принудительный труд заключенных из концлагерей. Комментируя информации о том, что при строительстве ФАУ-2 умерло больше людей, чем погибло от применения этой ракеты в качестве оружия, фон Браун он признавал: условия работы на заводе Миттельверк (город Нордхаузен) были «отвратительными». Но, по его словам, он никогда не становился свидетелем каких-либо смертей или избиений.

Кроме того, в своей книге «Вернер фон Браун: рыцарь космоса» он неоднократно утверждает, что «ничего не мог сделать» для рабочих. Оставшиеся в живых заключенные, напротив, рассказывают, что фон Браун стоял и смотрел, как пытали людей.

В 1944 году фон Браун по неясной причине попал в гестапо, но Дорнбергер смог добиться его условного освобождения, чтобы продолжать работу над ФАУ-2. К концу войны фон Браун вместе с группой Отто Скорцени занимался разработкой ракетного удара по небоскребу Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США).

Важно отметить, что фон Брауна не только не было на Нюрнбергском процессе. После разгрома Третьего рейха он продолжил свою работу в США, в 1955 году получив американское гражданство. Он не был казнен как военный преступник, а умер в США от рака поджелудочной железы в возрасте 65 лет.

Фон Браун после сдачи в плен союзникам в мае 1945

В США

Как же получилось, что эсэсовец безнаказанно скрылся в США? В 1945 году фон Браун сдался американцам в плен — не желая отвечать на нюрнбергской скамье за свои преступления. Его переправили в США, спасая от суда над нацистскими преступниками.

Свой выбор в пользу США фон Браун объяснил «гуманистическим соображениями»:

«Мы знаем, что мы создали новое средство ведения войны, и теперь моральный выбор — какой нации, какому победившему народу мы хотим доверить наше детище — стоит перед нами острее, чем когда-либо прежде. Мы хотим, чтобы мир не оказался бы вовлеченным в конфликт, подобный тому, через который только что прошла Германия. Мы полагаем, что только передав такое оружие тем людям, которых наставляет на путь Библия, мы можем быть уверены, что мир защищен наилучшим образом».

В США «биографию» фон Брауна «отмыли» от нацистского пошлого в рамках небезызвестной операции «Скрепка» (Operation Paperclip). Всё это делалось американцами не из уважения к науке, а из практических соображений: необходимо было торопиться с созданием баллистических ракет для потенциального удара по СССР.

Для начала «Вернер» (так к Брауну обращался его начальник, 26-летий майор Джим Хемилл) должен был научить американцев обращению с ФАУ-2. Работы Брауна сопровождала компания General Electric. С сентября 1945 года Браун был поставлен главой Службы проектирования и разработки вооружения армии в Форт-Блиссе (штат Техас, США), а с 1950 года работал на военной базе «Редстоунский арсенал» (город Хантсвилл, штат Алабама, часть региона долины Теннесси).

Созданная здесь баллистическая ракета PGM-11 Redstone является прямым развитием ФАУ-2. Идет работа и над космической программой.

NASA Вернер фон Браун в штаб-квартире НАСА

Значение работы «Вернера» на США не исчерпывается сферой «мирного космоса». Да, благодаря космическим разработкам бывшего нациста американцы первыми высадились на Луне. Под этим флагом США всегда и вели свои военные разработки, нацеленные на удержание господства над миром любой ценой. Господства, замешенного на неонацизме.

Снова процитирую «Странствие»:

"Что там Вернер фон Браун нагородил технически — конечно, важно… Но еще важнее другое. Антикоммунизм GID, 5-го управления ФБР и спецполиции DISC наконец-то получает завершение в виде слияния этого самого DISC с аппаратом Вернера фон Брауна — таким же нацистско-страстным, как и его шеф».

«Двадцать два года он работал во взаимодействии с «разведхозяйством», сооруженным GID, 5-м управлением ФБР, военными. Двадцать два года он на это «хозяйство» соответствующим образом влиял, прививая ему эсэсовский ген. Он внедрял туда кадры, реорганизовывал структуры, а главное — насыщал всё это идеологией».

И последнее. С 1960 года фон Браун был назначен директором Центра космических полетов NASA. Американцы гордятся тем, что на Луну первым высадился их соотечественник Нил Армстронг. Браун как создатель корабля «Аполлон-11» был награжден медалью NASA «За выдающуюся службу».

Показательно, что как только США сочли себя победителями в холодной войне, американская лунная программа пошла на спад, и дальнейшие проекты «отца американского космоса» так и остались нереализованными.