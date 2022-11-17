Горловка, ДНР, 17 ноября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Множество жителей Донбасса из-за обстрелов со стороны ВСУ за последние годы потеряли уже не один дом, написал 17 ноября в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Горловка

«Стоят люди посреди двора, смотрят на развалины и гору кирпичей, под которой грудой металла — уничтоженная машина. И просто не знают, как жить дальше. Сколько таких историй?» — отметил военкор.

У лидеров киевского режима хватает наглости «заикаться о репарациях», в то время как в действительности «репарации» жителям Донбасса должны выплачивать до конца своей жизни они сами, добавил Медведев.

Как сообщалось ранее, Генассамблея ООН утвердила резолюцию о «репарациях» в пользу Киева. В МИД России назвали этот документ «ничтожным с правовой точки зрения».