Пригородный район, Северная Осетия, , 17:44 — REGNUM В Северной Осетии 17 ноября произошло крушение легкомоторного самолета. В результате авиапроисшествия погиб пилот, сообщили в региональном управлении МЧС.

Упавший легкомоторный самолет пресс-служба ЗМС УТ СК РФ.

Инцидент произошел в районе селения Гизель Пригородного района. В настоящее время на месте аварии работают спасатели поисково-спасательного отряда МЧС. Устанавливается личность пилота. Известно, что при крушении он находился в самолете один.

«В районе аэродрома ДОСААФ под селением Гизель упал одномоторный частный самолет. По предварительной информации, пилот погиб, личность погибшего выясняется», — уточнили в МЧС.

В сообщениях в местных пабликах соцсетей появилась информация о том, что пилот упавшего самолета — 55-летний житель села Михайловское, который увлекался авиацией и летал на своем самолёте А-27.