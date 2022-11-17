Москва, 17 ноября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц в совете по правам человека намерен заняться вопросами, касающимися военной сферы, и защитой «прав человека в погонах», сообщил он 17 ноября в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, в частности, исключив из него Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову и включив — Александра Коца.

«СВО вскрыла многие недостатки, в том числе и вокруг соблюдения прав человека в погонах. Неважно, кадрового или мобилизованного. Иногда, к сожалению, приходится защищать и одних от других, но это нормально для процесса роста. Надеюсь, новый статус добавит инструментов для конструктивного взаимодействия в этой области с различными ведомствами», — рассказал военкор.