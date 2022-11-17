Калуга, , 17:41 — REGNUM Проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли депутаты Законодательного собрания Калужской области на своем заседании сегодня, 17 ноября. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, согласно проекту, доходы региональной казны в 2023 году составят 76 млрд 213 млн рублей. Эта сумма выше той, что озвучивалась ранее на публичных слушаниях.

Министр финансов Калужской области Валентина Авдеева Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Министр финансов Калужской области Валентина Авдеева подчеркнула, что региону из федерального бюджета дополнительно выделено 4 млрд 260 млн рублей. Средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, стимулирование программ развития жилищного строительства, оказание помощи на основании социального контракта, реализацию программ формирования современной городской среды, объекты спортивной инфраструктуры, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение музеев и театров, обеспечение комплексного развития сельских территорий и многое другое.

Общий объем расходов на 2023 год прогнозируется в размере 80 млрд 938 млн рублей. Расходы социальной направленности запланированы в объеме 50 млрд 192 млн рублей или 62% от общей суммы. Расходы на реализацию нацпроектов составят 15 млрд 344 млн рублей.

Заседание Законодательного собрания Калужской области 17 ноября 2022 года Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

На госпрограмму «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» направят 18 млрд рублей. Продолжится расширение сети образовательных организаций. Новые школы появятся в Калуге на улице Ермоловская и в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Будут заключены концессионные соглашения на строительство школы в Людиново и двух школ в Калуге в микрорайонах Байконур и «Комфорт парк». На реализацию программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» предусмотрено 11 млрд 908 млн рублей. На модернизацию первичного звена здравоохранения заложено 643 млн рублей. Кроме того, предусмотрены средства на строительство поликлиники на Правобережье в Калуге за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета. В сумме это 586 млн рублей. 196 млн рублей запланированы на строительство двух больниц в Людиново и Козельске в рамках концессионного соглашения. На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрен 1 млрд 944 млн рублей.

На программу «Социальная поддержка граждан в Калужской области» направят 7 млрд 73 млн рублей. Наибольшая доля — это предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций льготным категориям граждан. Финансирование госпрограммы «Семья и дети Калужской области» составит 5 млрд 629 млн рублей. Из них — 5 млрд 205 млн рублей — выплаты, пособия, компенсации детям и семьям с детьми. Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд 947 млн рублей. Расходы на дорожную отрасль равняются 7 млрд 838 млн рублей.

Валентина Авдеева подчеркнула, что Калужская область в 2023–2025 года сохранит свой статус региона-донора.

Открывая заседание сегодняшней сессии, председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев поблагодарил депутатов за участие в сборе средств на покупку трех автомобилей УАЗ для нужд участников СВО. «Вчера мы были в Ногинске, где формируются подразделения из наших мобилизованных — жителей Калужской области. Мы передали три машины, которые купили благодаря деньгам, собранным депутатами. Всем большое спасибо», — сказал он. «В Ногинске были представители всех фракций. Мы пообщались с бойцами. Дух бодрый. Поступили и другие просьбы, которые мы также будем отрабатывать», — добавил председатель.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

«Скоро у нас новогодние праздники. Фракция «Единая Россия» будет формировать подарки для детей из нашего подшефного Первомайска. Прошу все фракции Законодательного собрания присоединиться, — обратился Новосельцев к коллегам.

Председатель Законодательного собрания области рассказал, какие поправки фракция «Единая Россия» подготовит ко второму чтению проекта закона об областном бюджете на следующий год. «Принятие основного финансового документа в первом чтении — основной вопрос заседания сессии. С коллегами мы его внимательно посмотрели. Хочу еще раз сказать спасибо финансово-экономическому блоку за сбалансированность бюджета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные направления сохранены», — сказал он, комментируя итоги заседания.

«Традиционно наша фракция будет подавать поправку об увеличении финансирования по программе «Чистая вода» на 150 млн рублей. В этом году мы также готовим поправку об увеличении на 200 млн рублей выделяемых сумм на приобретение лекарств для льготных категорий граждан», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.

На заседании сессии были приняты два документа, призванные усовершенствовать законодательство в части поддержки членов семей участников СВО. Подробности рассказал председатель парламента Геннадий Новосельцев.

«Мы сегодня скорректировали два закона о поддержке участников СВО и членов их семей. Первый закон касается обеспечения бесплатным горячим питанием детей граждан, ушедших на фронт. Жизнь выявила, что не все дети попали под действие первоначального варианта закона. В частности, если в семье есть дети от предыдущего брака супруги участника СВО, и он не является их усыновителем, то они не получали бесплатного питания. Сейчас это пробел в законе устранен. Что касается стипендии обучающимся родственникам пострадавших в СВО, — раньше получать 12 тысяч рублей могли только те, кто учатся в вузах и средних специальных учебных заведениях Калужской области. Сейчас мы распространили действие закона на вузы и сузы, расположенные за пределами региона», — отметил он.