Калужская область останется регионом-донором в 2023 году
Калуга, 17 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли депутаты Законодательного собрания Калужской области на своем заседании сегодня, 17 ноября. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, согласно проекту, доходы региональной казны в 2023 году составят 76 млрд 213 млн рублей. Эта сумма выше той, что озвучивалась ранее на публичных слушаниях.
Министр финансов Калужской области Валентина Авдеева подчеркнула, что региону из федерального бюджета дополнительно выделено 4 млрд 260 млн рублей. Средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, стимулирование программ развития жилищного строительства, оказание помощи на основании социального контракта, реализацию программ формирования современной городской среды, объекты спортивной инфраструктуры, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение музеев и театров, обеспечение комплексного развития сельских территорий и многое другое.
Общий объем расходов на 2023 год прогнозируется в размере 80 млрд 938 млн рублей. Расходы социальной направленности запланированы в объеме 50 млрд 192 млн рублей или 62% от общей суммы. Расходы на реализацию нацпроектов составят 15 млрд 344 млн рублей.
На госпрограмму «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» направят 18 млрд рублей. Продолжится расширение сети образовательных организаций. Новые школы появятся в Калуге на улице Ермоловская и в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Будут заключены концессионные соглашения на строительство школы в Людиново и двух школ в Калуге в микрорайонах Байконур и «Комфорт парк». На реализацию программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» предусмотрено 11 млрд 908 млн рублей. На модернизацию первичного звена здравоохранения заложено 643 млн рублей. Кроме того, предусмотрены средства на строительство поликлиники на Правобережье в Калуге за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета. В сумме это 586 млн рублей. 196 млн рублей запланированы на строительство двух больниц в Людиново и Козельске в рамках концессионного соглашения. На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрен 1 млрд 944 млн рублей.
На программу «Социальная поддержка граждан в Калужской области» направят 7 млрд 73 млн рублей. Наибольшая доля — это предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций льготным категориям граждан. Финансирование госпрограммы «Семья и дети Калужской области» составит 5 млрд 629 млн рублей. Из них — 5 млрд 205 млн рублей — выплаты, пособия, компенсации детям и семьям с детьми. Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд 947 млн рублей. Расходы на дорожную отрасль равняются 7 млрд 838 млн рублей.
Валентина Авдеева подчеркнула, что Калужская область в 2023–2025 года сохранит свой статус региона-донора.
Открывая заседание сегодняшней сессии, председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев поблагодарил депутатов за участие в сборе средств на покупку трех автомобилей УАЗ для нужд участников СВО. «Вчера мы были в Ногинске, где формируются подразделения из наших мобилизованных — жителей Калужской области. Мы передали три машины, которые купили благодаря деньгам, собранным депутатами. Всем большое спасибо», — сказал он. «В Ногинске были представители всех фракций. Мы пообщались с бойцами. Дух бодрый. Поступили и другие просьбы, которые мы также будем отрабатывать», — добавил председатель.
Председатель Законодательного собрания области рассказал, какие поправки фракция «Единая Россия» подготовит ко второму чтению проекта закона об областном бюджете на следующий год. «Принятие основного финансового документа в первом чтении — основной вопрос заседания сессии. С коллегами мы его внимательно посмотрели. Хочу еще раз сказать спасибо финансово-экономическому блоку за сбалансированность бюджета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные направления сохранены», — сказал он, комментируя итоги заседания.
На заседании сессии были приняты два документа, призванные усовершенствовать законодательство в части поддержки членов семей участников СВО. Подробности рассказал председатель парламента Геннадий Новосельцев.
«Мы сегодня скорректировали два закона о поддержке участников СВО и членов их семей. Первый закон касается обеспечения бесплатным горячим питанием детей граждан, ушедших на фронт. Жизнь выявила, что не все дети попали под действие первоначального варианта закона. В частности, если в семье есть дети от предыдущего брака супруги участника СВО, и он не является их усыновителем, то они не получали бесплатного питания. Сейчас это пробел в законе устранен. Что касается стипендии обучающимся родственникам пострадавших в СВО, — раньше получать 12 тысяч рублей могли только те, кто учатся в вузах и средних специальных учебных заведениях Калужской области. Сейчас мы распространили действие закона на вузы и сузы, расположенные за пределами региона», — отметил он.