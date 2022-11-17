Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 17 ноября подтвердил, что президент Джо Байден попросил его посетить с официальным визитом Китай в начале 2023 года, сообщают местные СМИ.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

При этом Блинкен уточнил, что планирует посвятить поездку «дальнейшей проработке договоренностей», которые Байден и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили во время первой личной встречи на полях саммита G20.

Ранее Байден попросил Си Цзиньпина попытаться уговорить Северную Корею отказаться от проведения седьмого ядерного испытания. При этом он отметил, что «трудно определить, есть или нет у Китая такая возможность».