Москва, , 17:47 — REGNUM О риске прослушивания телефонов граждан России на территории ЕС предупредил 17 ноября на встрече с журналистами замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

Отметив, что в ЕС в нынешнее время «никто не может быть гарантированно защищён от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», российский дипломат призвал сограждан не забывать про это, когда они пользуются на европейской территории информационно-коммуникационными устройствами.

Это касается и тех, что живёт в ЕС, и тех, что находится там в поездке. Тем более, что уже сами европейцы заявляли о применении шпионских программ для слежки за некоторыми людьми в некоторых странах. Российский дипломат указал на Грецию и Польшу, где активно применялись шпионские программы Pegasus, Predator.

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