Москва, 17 ноября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. О риске прослушивания телефонов граждан России на территории ЕС предупредил 17 ноября на встрече с журналистами замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

Отметив, что в ЕС в нынешнее время «никто не может быть гарантированно защищён от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», российский дипломат призвал сограждан не забывать про это, когда они пользуются на европейской территории информационно-коммуникационными устройствами.

Это касается и тех, что живёт в ЕС, и тех, что находится там в поездке. Тем более что уже сами европейцы заявляли о применении шпионских программ для слежки за некоторыми людьми в некоторых странах. Российский дипломат указал на Грецию и Польшу, где активно применялись шпионские программы Pegasus, Predator.