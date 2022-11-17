Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» приняло решение о подготовке документации по планировке территории для размещения аэропортового комплекса на аэродроме «Левашово» в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ 17 ноября появился на сайте городского правительства.

Проект будущего аэропорта «Левашово» в Петербурге. Аэровокзал. VIII биеннале Архитектура Петербурга

Согласно содержанию документа, срок подготовки документации по планировке территории определён на 1 июля 2023 года. Ориентировочная площадь территории, на которой пройдут работы, составляет 21,2 га. Участок расположен между аэродромом «Левашово» и Северным кладбищем, от 11 до 14 км КАД.

«На указанной территории планируется размещение объекта капитального строительства: подъездная автодорога от гражданского сектора аэродрома с выходом на КАД, ТП-1 и очистные сооружения подъездной дороги», — сказано в тексте.

Ранее в Петербурге представили облик будущего аэропорта. Бывший военный объект должен стать второй воздушной гаванью города. Проект реализуется Министерством обороны России совместно с ПАО «Газпром».

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