Вашингтон, 17 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. На американо-мексиканской границе тысячи мигрантов разбили палаточный лагерь в непригодных для жизни условиях после того, как власти США и Мексики начали строже пресекать нелегальный поток венесуэльцев беженцев, сообщает 17 ноября Reuters.

Tomascastelazo Граница США и Мексики

Около 12 тысяч человек, в основном из Венесуэлы, расположились на грязном спортивном поле в Сан-Педро-Тапанатепек в штате Оахака. По словам защитников, они спят на деревянных ящиках под белыми навесами, а также на тротуарах или во дворах местных жителей.

При этом наплыв мигрантов спровоцировал конфликт с местным правительством, которое обвинило США в том, что именно Мексике пришлось нести на себе основную тяжесть меняющейся иммиграционной политики Штатов.

Напомним, что мексиканские и американские власти согласовали план по упрощению процедуры приема мигрантов из Венесуэлы. Однако приказ коснулся только тех, кто въехал в Мексику или Панаму законно до того, как прибыть к границам США. Остальных правительство Штатов пообещало отправить обратно в Мексику.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность последствиями нового решения США о высылке сотен венесуэльских мигрантов в Мексику, в результате которого оказались переполненными приюты в опасных пограничных районах.