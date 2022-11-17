Москва, , 17:20 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обсуждение на пленарном заседании намечено на 22 ноября.

Так, во втором чтении депутатам будет предложено поддержать поправки о направлении дополнительно 8 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий. Ещё по 1 млрд рублей планируется выделить на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в агропромышленном комплексе. Поправки предусматривают направление еще 1,5 млрд рублей на поддержку льготного агролизинга.

На поддержку русских театров за рубежом предлагается выделить еще 150 млн рублей, на восстановление в регионах объектов культурного наследия 300 млн рублей. Дополнительно 100 млн рублей предусматривается на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства и 170 млн рублей на господдержку НКО.

Еще 7,5 млрд рублей предлагается добавить на поддержку граждан с помощью соцконтракта, 2,5 млрд рублей на организацию профобучения и дополнительного профобразования и 2,7 млрд рублей на модернизацию центров занятости.

Также поправками предусматривается увеличение финансирования на развитие сельских дорог и городского электротранспорта, подготовку юных футболистов в Крыму. Кроме того, одна из поправок направлена на снижение объема государственного внешнего долга России. По ней правительство РФ в 2023 году получит полномочие принимать решение о размещении государственных ценных бумаг в валюте номинальной стоимостью до 800 млрд рублей в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги РФ номинированные в иностранной валюте по согласованию с владельцами.

«Это первый случай в истории рассмотрения бюджета Государственной думой когда все вопросы, которые были поставлены в постановлении Государственной думы при рассмотрении законопроекта в первом чтении удовлетворены. Все те вопросы, которые у нас с вами были, они нашли свое отражение в этих поправках», — сказал на заседании глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Представители думских фракции КПРФ и СРЗП в ходе заседания заявили, что во втором чтении будут голосовать против проекта главного финансового документа страны. Фракция ЛДПР намерена поддержать проект федерального бюджета. Позиция фракции «Новые люди» в Госдуме не была оглашена.

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