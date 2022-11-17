Москва, 17 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Обсуждение на пленарном заседании намечено на 22 ноября.

Так, во втором чтении депутатам будет предложено поддержать поправки о направлении дополнительно 8 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий. Ещё по 1 млрд рублей планируется выделить на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в агропромышленном комплексе. Поправки предусматривают направление еще 1,5 млрд рублей на поддержку льготного агролизинга.

На поддержку русских театров за рубежом предлагается выделить еще 150 млн рублей, на восстановление в регионах объектов культурного наследия 300 млн рублей. Дополнительно 100 млн рублей предусматривается на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства и 170 млн рублей на господдержку НКО.

Еще 7,5 млрд рублей предлагается добавить на поддержку граждан с помощью соцконтракта, 2,5 млрд рублей на организацию профобучения и дополнительного профобразования и 2,7 млрд рублей на модернизацию центров занятости.

Также поправками предусматривается увеличение финансирования на развитие сельских дорог и городского электротранспорта, подготовку юных футболистов в Крыму. Кроме того, одна из поправок направлена на снижение объема государственного внешнего долга России. По ней правительство РФ в 2023 году получит полномочие принимать решение о размещении государственных ценных бумаг в валюте номинальной стоимостью до 800 млрд рублей в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги РФ номинированные в иностранной валюте по согласованию с владельцами.

«Это первый случай в истории рассмотрения бюджета Государственной думой когда все вопросы, которые были поставлены в постановлении Государственной думы при рассмотрении законопроекта в первом чтении удовлетворены. Все те вопросы, которые у нас с вами были, они нашли свое отражение в этих поправках», — сказал на заседании глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Представители думских фракции КПРФ и СРЗП в ходе заседания заявили, что во втором чтении будут голосовать против проекта главного финансового документа страны. Фракция ЛДПР намерена поддержать проект федерального бюджета. Позиция фракции «Новые люди» в Госдуме не была оглашена.