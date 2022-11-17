Челябинск, 17 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Челябинске полиция проводит проверку по факту высказываний о спецоперации со стороны одной из местных тиктокерш. Об этом 17 ноября сообщают телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Речь идёт о 31-летней Кристине Х. По данным канала SHOT, она высказывалась о специальной военной операции негативно, попивая при этом пиво. Неравнодушные граждане записали ролик и передали полицейским.

Официальных комментариев представителей правоохранительных органов пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области ранее несколько человек были оштрафованы за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.