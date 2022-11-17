Вашингтон, 17 ноября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск поставил сотрудникам ультиматум, заявив, что они могут либо остаться в компании, чтобы отрабатывать «долгие часы с высокой интенсивностью», либо уйти с работы, получив трехмесячную зарплату, сообщает Reuters.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Каждый сотрудник получил ссылку, по которой он должен перейти к вечеру 17 ноября, если желает «стать частью нового Twitter». Все остальные будут считаться уволившимися.

Напомним, что в начале этого месяца Маск сократил половину сотрудников Twitter, а также раскритиковал культуру работы прошлого руководства, заявил, что компании необходимо резкое сокращение расходов и перезагрузка ее сервисов.

«В дальнейшем, чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире с растущей конкуренцией, нам придется действовать крайне жестко. Это будет означать долгие часы работы с высокой интенсивностью. Мы сочтем за проходной балл только исключительную производительность», — заявил предприниматель.