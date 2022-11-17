Лисичанск, ЛНР, 17 ноября 2022, 17:22 — REGNUM Пятерых боевиков ВСУ, которые отказались подчиняться командованию, показательно расстреляли по приказу их командования, сообщил 17 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Это случилось на лисичанском направлении (ЛНР) в подразделении 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населённом пункте Белогоровка.
Как отметил представитель Минобороны РФ, «в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов военнослужащие» бригады «отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи».
Бандеровское командование направило в Белогоровку для наведения порядка боевиков одного из нацистских формирований. Те «для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять» военных.
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