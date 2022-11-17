Лисичанск, ЛНР, 17 ноября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Пятерых боевиков ВСУ, которые отказались подчиняться командованию, показательно расстреляли по приказу их командования, сообщил 17 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Это случилось на лисичанском направлении (ЛНР) в подразделении 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населённом пункте Белогоровка.

Как отметил представитель Минобороны РФ, «в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов военнослужащие» бригады «отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи».

Бандеровское командование направило в Белогоровку для наведения порядка боевиков одного из нацистских формирований. Те «для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять» военных.