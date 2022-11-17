Ковров, Владимирская область, , 17:21 — REGNUM Дорожный рабочий погиб при обустройстве асфальтового покрытия в городе Ковров Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дорожные катки Алексей Колчин © ИА REGNUM

По версии следствия, 15 ноября на улице Свердлова бригада рабочих ремонтировала дорожное покрытие. В какой-то момент водитель катка, 37-летний иностранец, нарушил правила дорожной безопасности и наехал на одного из коллег. Мужчина скончался на месте.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.