Москва, 17 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В России наблюдается рекордное снижение цен на смартфон iPhone 13 mini. Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail.ru.

Kārlis Dambrāns IPhone

В настоящий момент отечественные ретейлеры, в том числе и крупные, предлагают iPhone 13 mini по цене ниже 50 тыс. рублей. Отмечается, что самый доступный вариант на рынке оценивается в 45 350 рублей.

Стоит отметить, что на старте продаж за смартфон просили от 70 тыс. рублей.

Напомним, продажи iPhone 13 mini в России стартовали 24 сентября 2021 года. iPhone 13 mini стал последним смартфоном Apple, выполненным в компактном формате.