Ставрополь, , 17:07 — REGNUM В Ставропольском крае назначен новый руководитель созданного недавно нового ведомства — министерства по делам молодежной политики. В должности министра утвержден Вячеслав Коршун, известный в регионе как создатель региональной лиги КВН. Указ о его назначении подписал 16 ноября губернатор края Владимир Владимиров, сообщили в его пресс-службе.

Назначение ИА REGNUM

Коршун до этого работал в аппарате краевого правительства, в администрации города Ставрополя курировал социальное направление, до этого возглавлял комитет культуры и молодёжной политики мэрии краевого центра.

Как сообщало ИА REGNUM, новое министерство в правительстве Ставропольского края было создано не так давно — в сентябре 2022 года. Ведомство будет исполнять функции по реализации молодежной политики с 2023 года.

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