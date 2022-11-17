Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября выразил надежду, что вопрос о покупке американских самолетов F-16 будет решен в ближайшем будущем, сообщают местные СМИ.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил после окончания личной встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20, отметив, что американский лидер пообещал ему, что вопрос F-16 находится «полностью в его руках».

«Я надеюсь, что благодаря тому, что наши министры иностранных дел и обороны внимательно следят за этим процессом, мы вскоре сможем решить проблему с F-16», — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее на июньском саммите НАТО в Мадриде Байден заявил, что он не против того, чтобы Соединенные Штаты продали Турции истребители F-16.

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