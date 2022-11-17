Москва, , 17:00 — REGNUM Законопроект об обеспечении образовательной деятельности внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается установить, что осуществление научно-методического и методического обеспечения образовательной деятельности допускается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в случае наличия соответствующих полномочий, которые могут быть предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами, либо в случае включения в перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности.

Это позволит создать необходимое правовое пространство для организаций, которые созданы в силу иных федеральных законов или создаются в указанной сфере деятельности специальными федеральными законами, отмечают авторы.

Проект федерального закона распространяет правовое регулирование аспектов научно-методического и методического обеспечения образовательной деятельности на профессиональные образовательные организации, в которых также как и в общеобразовательных организациях преподаются общеобразовательные дисциплины.

Предусматривается изменение порядка отбора субъектов, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности, в частности предусматривается предоставление права осуществления указанной деятельности индивидуальным предпринимателям, а в целях соответствия законодательству Российской Федерации в области контроля и надзора понятие «отбор» заменяется на «экспертиза» и полномочия по проведению указанной экспертизы передаются Рособрнадзору, который будет осуществлять указанную деятельность по согласованию с Минпросвещения России.

Кроме того, парламентарии предлагают предоставить право образовательным организациям осуществлять самостоятельно научно-методическую и методическую работу.

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