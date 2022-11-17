Петрозаводск, 17 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Расходы бюджета Республики Карелия на 2023 год составят 80 млрд рублей. Такие параметры содержатся в проекте главного документа региона.

Gov.karelia.ru Заксобрание Республики Карелия

На заседании Законодательного собрания республики 17 ноября депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы в первом чтении. На следующий год в региональный бюджет должно поступить 76,2 млрд рублей, потратят в 2023 году 80 млрд рублей. В связи с этим дефицит бюджета составит 3,8 млрд рублей.

Прежде всего, деньги в 2023 году направят на социальную сферу, на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов. На здравоохранение власти выделят 13,8 млрд рублей, на образование — 17,1 млрд рублей. Дорожный фонд получит из бюджета 12,1 млрд рублей.

На реализацию инвестиционных проектов законопроектом предусмотрены 2,7 млрд рублей, на реализацию десяти национальных проектов — 13,3 млрд рублей, из них 9,1 млрд рублей — средства федерального бюджета с учетом ассигнований Фонда содействия реформированию ЖКХ.

“Также важнейшим приоритетом для нас сегодня является обеспечение и поддержка военнослужащих из числа наших земляков, принимающих участие в специальной военной операции на [территории бывшего. УССР], и членов их семей», — заявил глава республики Артур Парфенчиков.