Новая Каховка, Херсонская область, 17 ноября 2022, 16:59 — REGNUM Два человека получили ранения в результате миномётного обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в администрации Новой Каховки.
Ранения получили работники аварийной бригады, которые занимались восстановлением энергообеспечения округа.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли из миномётов Новую Каховку около 16:00 17 ноября. Повреждено в том числе здание администрации.
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