Новая Каховка, Херсонская область, 17 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате миномётного обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в администрации Новой Каховки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Ранения получили работники аварийной бригады, которые занимались восстановлением энергообеспечения округа.

«Один получил легкое ранение, второй — более тяжелое, с разрывом внутренних органов и травмой конечности. На данный момент пострадавший прооперирован, его жизни ничего не угрожает», — уточнил представитель администрации горокруга.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли из миномётов Новую Каховку около 16:00 17 ноября. Повреждено в том числе здание администрации.