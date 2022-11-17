Бишкек, 17 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Парламент Киргизии сегодня, 17 ноября, ратифицировал соглашение с Узбекистаном по делимитации и демаркации отдельных участков киргизско-узбекской границы.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Голосование по межправительственному договору, в соответствии с которым Узбекистан получит 4485 га земель под Кемпир-Абадским водохранилищем, а Киргизии отойдёт 19 699 га приграничных территорий, проходило сразу в трёх чтениях.

По итогам третьего чтения законопроект поддержали 64 депутата, а против его принятия проголосовали 19 народных избранников.

ИА REGNUM напоминает, что Межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы предусматривает передачу Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад.

Взамен Киргизия получит гору Унгар-Тоо и Орто-Токойское водохранилище, часть канала Шарихан-Сай, сёла Ак-Таш, Баястан, Биринчи Май, Кара-Белес, Кок-Серек и Шамалды-Сай, местности «Аэропорт», Гавасай, Жетиген, Кербен, Кок-Талаа и Пылдырак, а также земли в Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.

Отметим, что в период с 23 октября 2022 года правоохранительные органы Киргизии арестовали 27 гражданских активистов, интернет-блогеров и политиков, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.