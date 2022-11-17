Бангкок, , 17:00 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что якобы именно Россия несет ответственность за взрыв ракеты в районе Польши, где киевские военные применили систему ПВО, сообщает 17 ноября The Times of Israel.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Выступая перед журналистами на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке, Блинкен сказал, что он обсудил с представителями киевского режима расследование, но добавил: «Каким бы ни было его окончательное заключение, мы уже знаем сторону, несущую конечную ответственность за этот трагический инцидент — Россию».

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что предельный цинизм, с которым Белый дом обвинил Россию во взрыве в Польше, очень показателен.

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