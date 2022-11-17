Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В кинотеатрах Ленинградской области покажут документальные фильмы о специальной военной операции (СВО) Вооруженных Сил России, сообщили 17 ноября в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Киноленты о спецоперации, истории Донбасса и героизме его защитников запускает Министерство культуры России совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат».

«Фильмы созданы в рамках конкурса Минкультуры России по сюжетам, посвященным новейшей истории России. Жители Ленинградской области могут посмотреть документальные фильмы о специальной военной операции в кинозалах, модернизированных в рамках нацпроекта «Культура», — рассказали в пресс-службе.

Увидеть киноленты можно будет в кинотеатре «Люмен» в Кингисеппе, кино-культурном центре «Юбилейный» в поселке Сиверское Гатчинского района, городском досуговом центре «Родник» в Волосово, кинотеатре «Террикон» в Сланцах, культурном центре «Фортуна» в поселке Отрадное Кировского района, социально-культурном комплексе «Космонавт» в Тосно, Приозерском районном киноконцертном зале, кинотеатре «Олимп» в Киришах и ООО «Сезар» в Волхове.