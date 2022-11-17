Бишкек, , 16:55 — REGNUM В городе Узгене Ошской области Киргизии сегодня, 17 ноября, проходит митинг против решения киргизстанских властей о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Участие в акции протеста принимают более 200 человек.

Собравшиеся возле здания районной администрации люди обратились к президенту Садыру Жапарову, председателю госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву и депутатам республиканского парламента с требованием оставить водохранилище Кемпир-Абад в собственности Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанские и узбекские власти подготовили соглашение о передаче Узбекистану 4 485 гектаров земель, расположенных под Кемпир-Абадским водохранилищем. Взамен Киргизии должны будут отойти 19 582 гектара приграничных территорий.

Отметим, что сегодня, 17 ноября, парламент Киргизии должен будет решить дальнейшую судьбу этого межправительственного договора.