Сургут, Югра, 17 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Югре по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Эмблема СКР

По данным следствия, вечером 10 ноября 51-летний водитель маршрутного автобуса № 69 проезжал в районе Пролетарского проспекта города Сургута. Рядом подростки играли в снежки, и один попал в автобус. Разгневанный водитель вышел из кабины и нанёс 13-летнему школьнику удары руками и ногами по голове и другим частям тела. Подросток получил перелом костей носа и несколько ушибов.

По факту в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению главы СКР в Югре на неделе возбуждено ещё одно уголовное дело, связанное с жестокостью по отношению к детям. В истязании своей четырёхлетней дочери обвиняется мать из города Радужного.