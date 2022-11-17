Воронеж, , 16:52 — REGNUM Город-спутник «Солнечный» планируют построить в Рамонском районе Воронежской области, проект анонсировал 17 ноября в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Я люблю Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

Инициатором реализации проекта глава региона назвал одного из крупных региональных девелоперов. По плану, в районе села Ямное планируется построить жилые дома на 29 тыс. жителей (с учётом проектов других застройщиков — 40 тыс.), а также объекты коммерческой недвижимости — ТРЦ, туристско-рекреационный комплекс и инновационно-образовательный комплекс. Согласно проекту, регион получит до 8 тыс. новых рабочих мест, а налоговые поступления за 15 лет составят 16 миллиардов рублей.

Глава региона высказался в поддержку проекта, однако поручил пересчитать все показатели проекта и продумать источники финансирования.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, Ямное расположено в непосредственной близости к Воронежу, с выходом на федеральную трассу М-4, что давно сделало эту территорию привлекательной для застройщиков. При этом проект строительства «Солнечного» был заявлен ещё несколько лет назад, тогда заявлялась его площадь в 450 га и строительство 1,2 млн кв. м жилья.