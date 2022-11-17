Бишкек, , 16:52 — REGNUM По законодательству Киргизии вода является товаром, а потому республика могла бы продавать её в арабские страны. Об этом заявил депутат Арсланбек Малиев на заседании республиканского парламента, посвящённом передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Яд в водопроводе geralt

«Во многих государствах не хватает воды. Почему бы не проложить водопровод в Дубай?», — поинтересовался народный избранник у руководства страны.

Председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев похвалил парламентария за такую инициативу.

«Ваше предложение хорошее. Но у Киргизии нет возможности построить трубопровод в арабские страны», — посетовал глава киргизстанских спецслужб.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в июле 2022 года киргизстанские и британские власти провели переговоры о возможности организации экспорта чистой питьевой воды из Киргизии в Великобританию.

Отметим, что 38,3% сельского населения регионов Киргизии получают воду из уличных колонок, 21,6% — из внутридомовых колонок, а остальные 40,1% берут воду из родников, рек и каналов или же пользуются привозной водой.

При этом Киргизия занимает шестое место среди 176 стран мира по объёмам потребления воды на душу населения. На каждого жителя республики приходится около 4,3 тысячи литров воды в сутки.