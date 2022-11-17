Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 16:52 — REGNUM В городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область), где проживают более 86 тыс. человек, вновь ввели режим ЧС из-за плохой воды. Соответствующее решение принял глава муниципальной администрации Владимир Шевченко по итогам заседания комиссии по предупреждению ЧС, состоявшейся 16 ноября.

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Согласно проведённым исследованиям, в пробах воды вновь оказалось превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана, которые уже становились причиной режима ЧС в Каменске-Шахтинском в начале октября 2022 года.

Водопроводную воду теперь можно использовать только для хозяйственных нужд. Для приготовления пищи и питья каменчанам необходимо использовать бутилированную или привозную воду. Составлен график подвоза чистой воды людям. Однако горожане в социальных сетях отмечают, что выбранные точки раздачи воды и время крайне неудобны для большинства абонентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Каменске-Шахтинском расследуют уголовное дело об оказании услуг по водоснабжению, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи намерены не только найти виновных в плохом качестве воды, но и принять меры по восстановлению прав граждан на водоснабжение в соответствии с требованиями законодательства.

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