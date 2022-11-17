Киев, 17 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Эксперты из Киева допущены к осмотру места падения ракет в Пшеводуве в Польше, написал 17 ноября представитель канцелярии президента республики Якуб Кумох в социальной сети.

ArturM Флаги Украины и Польши

Польский чиновник добавил, что испытывает благодарность к американскому послу, а также к послу бандеровского режима «за сотрудничество в этом важном деле».

Поясним, что в расследовании падения ракет ВСУ на территории Польши, которое произошло 15 ноября, также участвуют США и сами поляки. На месте ЧП побывал и польский президент Анджей Дуда.