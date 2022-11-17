Городищенский район, Волгоградская область, 17 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Злоупотребление полномочиями при ремонте стадиона выявила прокуратура в посёлке Городище Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трибуны

В мае 2019 года районная муниципальная компания «Патриотцентр» и коммерческая организация заключили контракт на капитальный ремонт трибун стадиона. Работы должны были закончить до конца 2020 года, стоимость контракта превысила 14,8 млн рублей.

Фактически же работы проведены не были, стадион не используется по целевому назначению и до сих пор в эксплуатацию не введён.

На основании материалов надзорной проверки возбуждено уголовное дело.