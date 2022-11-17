Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Американский сенатор Эми Клобушар обратила пристальное внимание на платформу по продаже билетов Ticketmaster через два дня после того, как поклонники поп-певицы Тейлор Свифт пожаловались на сбои в работе сайта и длинную очередь для покупки билетов на предстоящее турне звезды по США, сообщает 17 ноября Reuters.

Тейлор Свифт Cosmopolitan UK

В своем письме к материнской компании Ticketmaster Live Nation Entertainment сенатор выразила «серьезную озабоченность конкуренцией в билетной индустрии, а также тем, какое пагубное влияние это оказывает на потребителей».

«Власть Ticketmaster на первичном рынке билетов изолирует ее от конкурентного давления, которое обычно подталкивает компании к инновациям и улучшению своих услуг», — отметила председатель подкомитета Сената по антимонопольным вопросам Клобушар.

«Это может привести к таким драматическим сбоям в обслуживании, которые мы наблюдали на этой неделе, и за которые расплачиваются потребители», — добавила она.

Напомним, что 15 ноября поклонники Свифт столкнулись с длительным ожиданием оформления своих заказов на сайте Ticketmaster. При этом у многих не получилось купить билеты. Компания Ticketmaster объяснила задержку тем фактом, что турне Свифт спровоцировало беспрецедентный спрос.