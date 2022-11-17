Сочи, Краснодарский край, , 16:56 — REGNUM Российского олигарха Романа Абрамовича заметили в одном из ресторанов Сочи. Снимок миллиардера, изучающего меню заведения общепита, появился в социальных сетях 17 ноября.

Роман Абрамович John Dobson

Интернет-пользователи предложили завести рубрику, в которой очевидцы будут публиковать снимки Романа Абрамовича в социальных сетях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре Абрамович был замечен в Геленджике. Его в сопровождении спутницы в районе Толстого мыса встретили отдыхающие.

Напомним, что Абрамовичу принадлежит отель в Геленджике. Ранее он стал собственником участка бывшего стадиона «Спартак» у моря.

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