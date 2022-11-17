Ставрополь, 17 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Минеральные Воды» должен появиться новый аэровокзальный комплекс. Тендер на реализацию проекта 16 ноября разместила на сайте госзакупок компания «Кредитинвест», которая является оператором аэропорта в Минводах. Начальная цена контракта составляет 11,6 млрд рублей.

Mvairport.ru Международный аэропорт Минеральные Воды

За эти деньги заказчик намерен получить под ключ новый аэровокзал с проведенными коммуникациями и благоустроенной территорией. Согласно условиям задания, к 30 апреля 2023 года требуется начать подготовку территории для строительства. Завершить все строительные работы планируется до 28 ноября 2024 года.

Победителя тендера на постройку аэропортового комплекса в Минводах определят после 16 января 2023 года. До этого срока будут приниматься заявки от участников конкурса.

Ранее в правительстве региона сообщили, что в самом крупном аэропорту Северного Кавказа «Минеральные Воды» планируется построить новый аэровокзальный комплекс. Его площадь составит около 25 тыс. кв. м. Пропускная способность аэропорта после реконструкции превысит 3 млн пассажиров в год.