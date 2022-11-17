Новая Каховка, Херсонская область, 17 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Из миномётов обстреляли Новую Каховку Херсонской области киевские нацисты 17 ноября, сообщается в тг-канале администрации города.

Никита Третьяков ИА REGNUM След от минометного попадания

«17 ноября около 16:00 со стороны ВСУ город был обстрелян минометным огнем», — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждено здание администрации на проспекте Днепровскомм — там выбиты окна.

«Источник сообщает о получении контузии несколькими гражданами. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — подчеркнули в администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ херсонской Каховки. Пострадало здание больницы, повреждён газопровод.